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Прокурор просит условного наказания для экс-главы Библиотеки украинской литературы

Происшествия
29 мая, 17:11 дата обновления: 29 мая, 17:30 UTC+3 МОСКВА 29, мая. /ТАСС

По версии следствия, Наталья Шарина распространяла среди посетителей библиотеки экстремистские материалы

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МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Гособвинение просит приговорить к пяти годам заключения условно бывшего директора Библиотеки украинской литературы Наталью Шарину, обвиняемую в экстремизме и растрате, передает корреспондент ТАСС из зала Мещанского суда Москвы, где проходят прения сторон по делу.

"Прошу признать Шарину виновной в инкриминируемых преступлениях и назначить наказание в виде пяти лет лишения свободы условно", - сказала прокурор Людмила Баландина.

Позиции сторон

По словам гособвинителя, подсудимая "недосмотрела наличие экстремистской литературы в библиотеке, и именно она должна была регулировать работу библиотеки". "Только в одной из книг, что подтверждено результатами экспертиз, содержатся призывы к вражде по отношению к русским, хотя подсудимая утверждала, что книги были ей подброшены во время обысков, что является неправдой", - сказала прокурор.

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© Антон Новодережкин/ТАСС, архив

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Кроме того, заявила прокурор, Шарина фиктивно трудоустроила в библиотеку почти на 2 года двух человек на должности юристов. "Налицо откровенная ложь Шариной, которая не предоставила суду ни одного документа, удостоверяющего официального трудоустройства двух юрисконсультов", - отметила прокурор. Она также просила удовлетворить иск потерпевшей стороны.

Представитель потерпевшей стороны в свою очередь поддержал обвинение прокурора. "Доказан состав преступления, юридические услуги оказывались только в отношении обвиняемой. Считаем, что учреждению был причинен ущерб в 294 тыс. рублей. Просим удовлетворить наш гражданский иск на 2 млн 386 тысяч рублей", - сказал он.

Защита просила оправдать Шарину. "Обвинение неконкретно. Мы считаем, что в данном деле отсутствовало само событие данного преступления. Просим оправдать Шарину в инкриминируемых преступлениях", - заявил адвокат Иван Павлов.

Как ожидается, 29 мая в прениях с заключительной речью выступит подсудимая, после чего судья удалится для вынесения приговора.

В чем обвиняется

Шарина обвиняется по пункту "в" ч. 2 ст. 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства"). Кроме того, ей было добавлено обвинение по части 3 и 4 статьи 160 УК РФ ("Присвоение или растрата, совершенные организованной группой или в особо крупном размере").

Подсудимая с 30 октября 2015 года находится под домашним арестом. По версии следствия, в 2011-2015 гг. Шарина в нарушение закона "О противодействии экстремистской деятельности" распространяла среди посетителей библиотеки книжные издания Дмитрия Корчинского, признанные в марте 2015 года Мещанским судом экстремистскими материалами и запрещенными к использованию.

Следствие также считает, что ранее Шарина расходовала на свою защиту деньги, предназначенные для выплат юристам библиотеки. По словам гособвинителя, сумма ущерба, нанесенная Шариной государству, составляет более 2 млн рублей. Кроме того, новое руководство библиотеки подало к ней иск на 2,4 млн рублей.

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