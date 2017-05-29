Более 7 тысяч жителей Московской области остаются без света из-за непогоды

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МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Около 7,3 тыс. жителей Московской области остались без электричества из-за сильного ветра в регионе. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.
"29 мая с 14:30 по настоящее время из-за неблагоприятных погодных условий (дождь, ветер с порывами до 23 м/с) на территории Московской области происходят отключения в электрических сетях 35-110 кВ и массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ (ДЗО ПАО "Россети" - ПАО "МОЭСК")", - говорится в сообщении ведомства.
На данный момент ведутся аварийно-восстановительные работы и принимаются меры по организации временного электроснабжения социально значимых объектов, отмечают в пресс-службе.
Ситуация находится на особом контроле у замглавы Минэнерго Андрея Черезова, подчеркивают в пресс-службе.
Системы жизнеобеспечения Московской области приведены в режим повышенной готовности в связи с непогодой, сообщил, в свою очередь, заместитель председателя правительства региона Дмитрий Пестов.
В электросетевых компаниях региона созданы оперативные штабы для мониторинга обстановки и оперативного реагирования в случае необходимости. На всех предприятиях ТЭК и ЖКХ установлено круглосуточное дежурство руководства и оперативного персонала, проверена готовность ремонтно-восстановительных бригад и техники к оперативной ликвидации технологических нарушений.
"На случай нештатных ситуаций в энергоснабжении в Подмосковье сформировано 745 аварийно-восстановительных бригад энергокомпаний. Для оперативного восстановления электроснабжения потребителей подготовлено более 1 тыс. дизельных электростанций. В соответствии с техническими нормативами все ключевые подстанции и магистральные линии электропередачи Подмосковья снабжены современной защитой от ударов молний", - отметил Пестов.
В готовности находятся бригады Московской областной специализированной аварийно-восстановительной службы. В ее арсенале есть вся необходимая спецтехника - мобильные котельные, мобильная канализационно-насосная станция и передвижные электростанции. Данная техника позволяет в случае необходимости оперативно восстановить работу коммунальных систем по временной схеме и обеспечить нормальное функционирование социальных объектов и жилого фонда на время устранения технологических сбоев.
Как сообщили ранее ТАСС в экстренных службах города, жертвами урагана в Москве, по последним данным, стали по меньшей мере шесть человек.