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МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Более 40 человек обратились за медпомощью из-за урагана в Москве, есть жертвы. Власти принимают необходимые меры по ликвидации последствий стихии. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин на своей странице в Twitter.
"В результате урагана есть погибшие, более 40 человек обратились за медицинской помощью. Мои соболезнования родным и близким погибших", - написал Собянин. "Разрушительный ураган повалил несколько сотен деревьев. Принимаем необходимые меры по ликвидации последствий стихии", - добавил мэр.
В результате урагана есть погибшие, более 40 человек обратились за медицинской помощью. Мои соболезнования родным и близким погибших— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 29 мая 2017 г.