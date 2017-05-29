В результате урагана в Красногорске погиб один человек

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Металлический лист, сорванный ветром в ходе урагана в подмосковном Красногорске, насмерть придавил человека. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главка полиции Московской области.

"В Красногорске в результате урагана погиб один человек. Его насмерть придавило металлическим листом", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что в результате урагана пострадал 12-летний мальчик в Одинцовском районе. Ему оказывается необходимая медпомощь. Обстоятельства происшествия и состояние здоровья ребенка уточняются.