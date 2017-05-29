Суд продлил арест математика Богатова по обвинению в призывах к экстремизму

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы продлил до 30 июня срок ареста преподавателя математики Дмитрия Богатова, обвиняемого в призывах к терроризму и попытке организации массовых беспорядков в Москве, передает корреспондент ТАСС.

"Ходатайство следствия удовлетворить и продлить срок содержания под стражей в отношении Богатова до 30 июня", - огласила решение судья Татьяна Васюченко.

В ходе заседания следователь просил ходатайство о продлении ареста удовлетворить, ссылаясь на возможность обвиняемого, находясь на свободе, повлиять на ход следствия и уничтожить улики. "Также по делу назначены психолого- лингвистическая и техническая экспертиза, результаты по ним еще не получены ", - сказал следователь.

Адвокаты в свою очередь просили изменить меру пресечения на домашний арест или залог. Защита в суде также рассказала, что у Богатова имеется алиби. "В период, когда мой подзащитный якобы совершал преступление, размещал сообщения в интернете, он находился с женой в спортзале. У нас имеется видеозапись", - сказал адвокат.

Сам обвиняемый просил отпустить его под домашний арест, отметив, что готов сотрудничать со следствием.

Богатову предъявлено обвинение за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма, а также за покушение на организацию массовых беспорядков. По данным СК, 29 марта в интернете были размещены призывы к совершению 2 апреля действий экстремистского характера в центре Москвы. В ходе предварительного следствия установлено, что он размещал материалы с призывами к массовым беспорядкам с помощью специального программного обеспечения, предназначенного для сокрытия следов присутствия в интернете, с использованием серверов, находящихся на территории иностранных государств.