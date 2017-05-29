ГИБДД не зарегистрировала увеличения количества ДТП из-за урагана в Москве

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Столичная Госавтоинспекция не зарегистрировала увеличения количества аварий на дорогах города из-за урагана. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в пресс-службе УГИБДД по Москве.

"Увеличение количества аварий на дорогах столицы не отмечается. Из-за непогоды поток машин движется медленно", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что движение затруднено в связи с большим количеством поваленных деревьев и снесенных ветром ограждений.

По данным сервиса "Яндекс.Пробки", на данный момент в столице пробки достигли 7 баллов из 10 возможных.