В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,8

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в Индонезии.

Об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

По его информации, эпицентр стихии находился в 74 км к юго-востоку от города Палу (провинция Центральный Сулавеси). Очаг землетрясения залегал на глубине 20 км.

Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.