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В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,8

Происшествия
29 мая, 17:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, мая. /ТАСС

Данных о пострадавших и разрушениях не поступало

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МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в Индонезии.

Об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

По его информации, эпицентр стихии находился в 74 км к юго-востоку от города Палу (провинция Центральный Сулавеси). Очаг землетрясения залегал на глубине 20 км.

Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.

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