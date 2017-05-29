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Из-за урагана в Подмосковье погибли два человека, в том числе ребенок

Происшествия
29 мая, 18:03 дата обновления: 29 мая, 19:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, мая. /ТАСС

Еще двое детей пострадали

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МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Два человека, включая 11-летнюю девочку, погибли в Подмосковье от урагана, кроме того, пострадали еще двое детей. Об этом сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК РФ по Московской области Елена Фокина.

"11-летняя жительница поселка Кратово Раменского района получила травмы на улице Октябрьской в результате падения на нее дерева, поваленного сильным порывом ветра. От полученных травм она скончалась на месте. В деревне Путилково Красногорского района сорванным сильным порывом ветра листом металлического профиля забора травмировало 57-летнего мужчину. От полученных травм он скончался на месте", - сообщила она.

Кроме того, пострадали двое детей - 12-летний мальчик в Одинцово получил травму на Можайском шоссе. Он госпитализирован. Еще один ребенок получил травму в поселке Томилино Люберецкого района. "За жизнь 8-летнего местного жителя в настоящее время борются медики", - сообщила Елена Фокина.

"Следственными органами ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственных проверок по информации о гибели и травмировании 29 мая жителей Московской области поваленными в результате сильных порывов ветра деревьями в нескольких районах Московской области. Следователями проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий с целью установления обстоятельств происшествий", - сказала представитель ГСУ.

Между тем, по данным ТАСС, в Подмосковье от урагана пострадали не менее 20 человек.

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