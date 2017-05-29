ГК ПИК подтвердила факт падения крана на стройке в Люберцах

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Представитель пресс-службы ГК ПИК подтвердил факт падения башенного крана на строительной площадке девелопера в Люберцах. Как он сообщил ТАСС, в результате происшествия никто не пострадал.

Песчаная буря, аж краны падают что вообще с погодой происходит??? #weather #storm #wind #catastrophe #horrible #sandstorm #песчанаябуря #погода #кошмар #ураган #ураганвмоскве Публикация от Moxxy (@moxmaya) Май 29 2017 в 6:13 PDT

"Сегодня во время урагана на строительной площадке в ЖК "Люберецкий" произошло падение башенного крана. В результате падения никто не пострадал. Причинен незначительный ущерб ограждению строительной площадки и подъездным дорогам к строящемуся корпусу. О случившемся проинформированы органы Ростехнадзора и Госстройнадзора Московской области", - рассказал он.

Представитель пресс-службы добавил, что башенный кран был сдан в эксплуатацию в установленном порядке, был получен допуск Ростехнадзора. "После получения штормового предупреждения все работы были остановлены, кран заблокирован, поставлен на тормоза в соответствии с регламентом по технике безопасности. Весь персонал стройплощадки, включая крановщиков, был эвакуирован в безопасную зону. В зоне возможных негативных воздействий во время урагана людей и строительной техники не находилось", - продолжил он.

ГК ПИК основана в 1994 году, является одним из ведущих российских публичных девелоперов масштабных жилых проектов в Москве, Московской области и регионах России. Крупнейшими акционерами являются Сергей Гордеев (29,9%), Александр Мамут (16%) и Микаил Шишханов (9,8%), free float составляет 44,3%.