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11 человек погибли в результате урагана в Москве

Происшествия
29 мая, 18:37 дата обновления: 29 мая, 19:01 UTC+3

За медицинской помощью обратились более 50 человек

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МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Жертвами урагана в Москве стали 11 человек, еще 50 пострадали. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

"Из-за шквалистого, обрушившегося на Москву ветра, за медицинской помощью в настоящий момент обратилось более 50 пострадавших, среди них есть дети, обращения продолжаются, 11 человек погибли", - сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, больные поступают в десять больниц города. "Медицинская помощь оказывается немедленно и в полном объеме", - подчеркнул он. Представитель департамента отметил, что данные по количеству пострадавших будут уточняться.

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Тем временем Следственный комитет подтвердил, что в результате урагана в Москве и Подмосковье погибли не менее восьми человек, данные о погибших и пострадавших уточняются.

"В результате ураганного ветра в Москве и Подмосковье погибли и пострадали люди. На данный момент известно о восьми погибших. Точное количество пострадавших и размер причиненного ущерба уточняются", - сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

"В различных районах от травм, полученных в результате падения деревьев и разрушения различных конструкций, предварительно семь человек погибло в Москве и 11-летняя девочка - в Раменском районе Московской области", - добавила она. По всем случаям проводятся доследственные проверки.

Проверку в связи с последствиями урагана начала также прокуратура Москвы.

"В связи с ураганом в Москве и его последствиями прокуратурой города совместно со столичными Департаментом природопользования и охраны окружающей среды и Департаментом жилищно-коммунального хозяйства организована проверка", - сообщили в столичной прокуратуре.

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