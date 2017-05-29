Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.05:
$ 56.71
€ 63.37
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Экс-глава Библиотеки украинской литературы Шарина попросила суд ее оправдать

Происшествия
29 мая, 18:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, мая. /ТАСС

Наталья Шарина отметила, что не считает себя в чем-либо виновной, так как библиотека имеет законно изданные книги, а ответственность за то, чтобы в книгах не было экстремизма несут издательства

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Бывший директор Библиотеки украинской литературы Наталья Шарина, обвиняемая в экстремизме и растрате, выступила в понедельник в Мещанском суде Москвы с последним словом. Как передает корреспондент ТАСС из зала суда, Шарина отвергла все обвинения в свой адрес и попросила об оправдательном приговоре.

Читайте также новости по теме:
Дело директора украинской библиотеки
© Антон Новодережкин/ТАСС, архив

Прокуратура вернула следователям дело директора Библиотеки украинской литературы

Мосгорсуд оставил под домашним арестом директора Библиотеки украинской литературы

Директору Библиотеки украинской литературы предъявили новое обвинение

"Я абсолютно не считаю себя в чем-либо виновной и прошу оправдать себя по всем статьям, не говоря уже о какой-то реабилитации и извинениях", - сказала она. "Именно читатель прочитывает содержание книги и делает из нее выводы, для чего он взял эту книгу. Тем, кому необходимо прочитать книги, например, Корчинского, они могут это сделать в интернете. Библиотека имеет законно изданные книги, а издательства несут ответственность за то, чтобы в книгах не было экстремизма, что является насилием", - сказала Шарина в заключительной речи.

По ее словам, именно директор должен взять на себя всю полноту ответственности, "что и было сделано". "Директор является единоличным представителем библиотеки. А юристы нужны были для того, чтобы выяснить, что же было в библиотеке не так", - добавила она.

В понедельник в ходе прений сторон гособвинение попросило приговорить Шарину к пяти годам заключения условно в связи с тем, что она привлекается к уголовной ответственности впервые, а также учитывая ее возраст. Прокурор Людмила Баландина просила запретить Шариной занимать должности, связанные с общественно-политической деятельностью и на госслужбе сроком на три года. Она также просила удовлетворить иск потерпевшей стороны частично и взыскать с Шариной более 2,1 млн рублей в счет ущерба, причиненного библиотеке.

Представитель потерпевшей стороны поддержал обвинение.

В свою очередь адвокаты просили оправдать свою подзащитную и отказать в удовлетворении заявленного иска в полном объеме.

Суть обвинений

Шарина обвиняется по пункту "в" части 2 статье 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства"). Кроме того, ей было добавлено обвинение по части 3 и 4 статьи 160 УК РФ ("Присвоение или растрата, совершенные организованной группой или в особо крупном размере").

Подсудимая с 30 октября 2015 года находится под домашним арестом. По версии следствия, в 2011-2015 гг. Шарина в нарушение закона "О противодействии экстремистской деятельности" распространяла среди посетителей библиотеки книжные издания Дмитрия Корчинского, признанные в марте 2015 года Мещанским судом экстремистскими материалами и запрещенными к использованию.

Следствие также считает, что ранее Шарина расходовала на свою защиту деньги, предназначенные для выплат юристам библиотеки. По словам гособвинителя, сумма ущерба, нанесенная Шариной государству, составляет более 2 млн рублей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Дело директора украинской библиотеки
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Учат в школе": тесты и викторины
МС-21-300
Авиалайнер XXI века: в чем секрет новейшего российского самолета МС-21
"Мастерславль", "Кидбург", "Кидзания": детские города, живущие по "взрослым" правилам
Фото
1
11 человек погибли в результате урагана в Москве
4
Пассажирский автобус сгорел на юго-западе Москвы
Глава МЧС РФ Владимир Пучков во время осмотра наиболее пострадавшего от паводка поселка Левокумка, 26 мая
15
Паводок на Ставрополье: спасатели работали с риском для жизни
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин и Макрон завершили переговоры, которые длились почти три часа
2
Власти Молдавии объявили о высылке пяти российских дипломатов
3
11 человек погибли в результате урагана в Москве
4
Источник: семь человек погибли и 69 пострадали при урагане в Москве
5
Послу РФ в Черногории вручили ноту протеста из-за задержания депутата в Москве
6
Из-за урагана в Подмосковье погибли два человека, в том числе ребенок
7
Захарова: МИД РФ рекомендует россиянам дважды подумать, прежде чем ехать в Черногорию
Темы дня
Загрузка...
Реклама