Исполняющий обязанности вице-мэра Красноярска погиб при падении с 17 этажа

КРАСНОЯРСК, 29 мая. /ТАСС/. Исполняющий обязанности вице-мэра Красноярска, глава департамента муниципального имущества Юрий Парыгин погиб при падении из окна с 17 этажа, сообщили ТАСС в ГСУ СК по Красноярскому краю.

"Сообщение в полицию поступило около 20:00 (16:00 мск) часов вечера о том, что с окна лестничного пролета 17 этажа в Железнодорожном районе Красноярска выпал мужчина, который скончался на месте. Он опознан, это Юрий Парыгин. Следователи работают на месте, рассматриваются различные версии, в том числе конфликты в семье", - сказали в ведомстве.

Парыгин в 2006-2011 годах возглавлял Агентство по управлению государственным имуществом Красноярского края. В марте 2017 года выиграл конкурс на должность вице-мэра, руководителя департамента муниципального имущества и земельных отношений Красноярска, однако до настоящего времени имел приставку и. о, так как должен был быть утвержден на сессии Горсовета Красноярска в начале июня.