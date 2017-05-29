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Исполняющий обязанности вице-мэра Красноярска погиб при падении с 17 этажа

Происшествия
29 мая, 19:41 дата обновления: 29 мая, 19:47 UTC+3

На месте ЧП работают следователи, рассматриваются различные версии произошедшего

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КРАСНОЯРСК, 29 мая. /ТАСС/. Исполняющий обязанности вице-мэра Красноярска, глава департамента муниципального имущества Юрий Парыгин погиб при падении из окна с 17 этажа, сообщили ТАСС в ГСУ СК по Красноярскому краю.

"Сообщение в полицию поступило около 20:00 (16:00 мск) часов вечера о том, что с окна лестничного пролета 17 этажа в Железнодорожном районе Красноярска выпал мужчина, который скончался на месте. Он опознан, это Юрий Парыгин. Следователи работают на месте, рассматриваются различные версии, в том числе конфликты в семье", - сказали в ведомстве.

Парыгин в 2006-2011 годах возглавлял Агентство по управлению государственным имуществом Красноярского края. В марте 2017 года выиграл конкурс на должность вице-мэра, руководителя департамента муниципального имущества и земельных отношений Красноярска, однако до настоящего времени имел приставку и. о, так как должен был быть утвержден на сессии Горсовета Красноярска в начале июня.

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