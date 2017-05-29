Суд отпустил из-под стражи водителя, обвиняемого в избиении школьника в Петербурге

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 мая. /ТАСС/. Приморский районный суд Петербурга в понедельник отпустил из-под стражи 24-летнего водителя, которого обвиняют в избиении девятилетнего школьника на пешеходном переходе в апреле 2016 года. Об этом сообщает пресс-служба Санкт-Петербургского городского суда.
"Приморский районный суд города изменил обвиняемому меру пресечения с заключения под стражу на подписку о невыезде", - сказали в суде. Рассмотрение уголовного дела по существу, как ожидается, начнется 5 июня. Мужчина находился под арестом с момента задержания через несколько дней после инцидента, ему предъявлено обвинение по статье 213 УК РФ "Хулиганство".
По данным СК, 9 апреля 2016 года у дома 27 по Ланскому шоссе водитель напал на школьника, который шел с самокатом по переходу на зеленый сигнал светофора, ударил мальчика кулаком по голове, после чего бросил на него самокат и скрылся. В местных СМИ сообщалось, что за ребенка вступились двое находившихся рядом мужчин, которые вызвали на место полицию и сообщили номера машины.