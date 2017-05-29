Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.05:
$ 56.71
€ 63.37
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Прокуратура проверяет авиакомпанию "ВИМ-Авиа" из-за задержек рейсов

Происшествия
29 мая, 19:54 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 29, мая. /ТАСС

Как сообщал ранее ТАСС, задержка большинства чартерных рейсов "ВИМ-Авиа" возникла из-за проведения планового технического обслуживания воздушных судов

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Юрий Смитюк/ТАСС

КАЗАНЬ, 29 мая. /ТАСС/. Транспортная прокуратура Татарстана начала проверку авиакомпании "ВИМ-Авиа" из-за задержки ее плановых рейсов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Предварительной причиной задержек авиарейсов 28-29 мая "явился перенос в одностороннем порядке сроков ремонта воздушных судов и, как следствие, недостаточность парка воздушных судов для осуществления всего объема перевозок", - говорится в сообщении.

Ранее транспортная прокуратура уже выявляла нарушения лицензионного законодательства при перевозках пассажиров в деятельности "ВИМ-Авиа". В связи с этим "ВИМ-Авиа" неоднократно привлекалась к административной ответственности по ч. 3 ст. 14.1.2. КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии) с назначением наказания в виде штрафа.

Как сообщал ранее ТАСС, задержка большинства чартерных рейсов "ВИМ-Авиа" возникла из-за проведения планового технического обслуживания воздушных судов. Всем пассажирам, рейсы которых были задержаны, будут предоставлены напитки, питание и размещение в гостинице.

Авиакомпания "ВИМ-Авиа" сообщила, что большинство ее чартерных рейсов задержали на прибытие и вылет из аэропорта "Домодедово". На пять часов задержался вылет рейса из Даламана, на час - из Гуанчжоу, на два часа - из Благовещенска, на два с половиной часа - из Салоников, на четыре часа - из Сочи, на шесть часов - из Махачкалы, на четыре часа - из Симферополя, на восемь часов - из Ларнаки, еще один рейс из Ларнаки - на 11 часов. Из Краснодара рейс задержан более чем на пять часов, из Санкт-Петербурга - более чем на два часа, из Еревана - более чем на три часа.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Учат в школе": тесты и викторины
МС-21-300
Авиалайнер XXI века: в чем секрет новейшего российского самолета МС-21
"Мастерславль", "Кидбург", "Кидзания": детские города, живущие по "взрослым" правилам
Фото
14
11 человек погибли в результате урагана в Москве
4
Пассажирский автобус сгорел на юго-западе Москвы
Глава МЧС РФ Владимир Пучков во время осмотра наиболее пострадавшего от паводка поселка Левокумка, 26 мая
15
Паводок на Ставрополье: спасатели работали с риском для жизни
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин и Макрон завершили переговоры, которые длились почти три часа
2
Источник: семь человек погибли и 69 пострадали при урагане в Москве
3
Собянин: прошедший в Москве ураган был беспрецедентным
4
Макрон подверг критике российское агентство Sputnik и телеканал RT
5
Власти Молдавии объявили о высылке пяти российских дипломатов
6
Президент Молдавии осудил решение о высылке пяти российских дипломатов
7
Послу РФ в Черногории вручили ноту протеста из-за задержания депутата в Москве
Темы дня
Загрузка...
Реклама