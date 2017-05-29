Прокуратура проверяет авиакомпанию "ВИМ-Авиа" из-за задержек рейсов

КАЗАНЬ, 29 мая. /ТАСС/. Транспортная прокуратура Татарстана начала проверку авиакомпании "ВИМ-Авиа" из-за задержки ее плановых рейсов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Предварительной причиной задержек авиарейсов 28-29 мая "явился перенос в одностороннем порядке сроков ремонта воздушных судов и, как следствие, недостаточность парка воздушных судов для осуществления всего объема перевозок", - говорится в сообщении.

Ранее транспортная прокуратура уже выявляла нарушения лицензионного законодательства при перевозках пассажиров в деятельности "ВИМ-Авиа". В связи с этим "ВИМ-Авиа" неоднократно привлекалась к административной ответственности по ч. 3 ст. 14.1.2. КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии) с назначением наказания в виде штрафа.

Как сообщал ранее ТАСС, задержка большинства чартерных рейсов "ВИМ-Авиа" возникла из-за проведения планового технического обслуживания воздушных судов. Всем пассажирам, рейсы которых были задержаны, будут предоставлены напитки, питание и размещение в гостинице.

Авиакомпания "ВИМ-Авиа" сообщила, что большинство ее чартерных рейсов задержали на прибытие и вылет из аэропорта "Домодедово". На пять часов задержался вылет рейса из Даламана, на час - из Гуанчжоу, на два часа - из Благовещенска, на два с половиной часа - из Салоников, на четыре часа - из Сочи, на шесть часов - из Махачкалы, на четыре часа - из Симферополя, на восемь часов - из Ларнаки, еще один рейс из Ларнаки - на 11 часов. Из Краснодара рейс задержан более чем на пять часов, из Санкт-Петербурга - более чем на два часа, из Еревана - более чем на три часа.