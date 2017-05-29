На ТЭЦ-21 в Москве произошло возгорание в электродвигателе

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Возгорание в электродвигателе произошло на ТЭЦ-21 на севере Москвы, сообщили ТАСС в экстренных службах.

"Загорание произошло в электродвигателе на насосной станции по адресу: Ижорская улица, дом 9. Возгорание было потушено до прибытия спасателей", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, причиной возгорания могло стать короткое замыкание. Пострадавших в результате пожара нет.