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На ТЭЦ-21 в Москве произошло возгорание в электродвигателе

Происшествия
29 мая, 20:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, мая. /ТАСС

Пострадавших в результате инцидента нет

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МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Возгорание в электродвигателе произошло на ТЭЦ-21 на севере Москвы, сообщили ТАСС в экстренных службах.

"Загорание произошло в электродвигателе на насосной станции по адресу: Ижорская улица, дом 9. Возгорание было потушено до прибытия спасателей", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, причиной возгорания могло стать короткое замыкание. Пострадавших в результате пожара нет.

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