Паводок на Ставрополье: эвакуация шести населенных пунктов отложена

СТАВРОПОЛЬ, 29 мая. /ТАСС/. Решение об эвакуации населенных пунктов Зеленокумск, Нины, Стародубское, Архангельское, Орловка, Покойное в Советском и Буденновском районах Ставропольского края из-за опасности подъема воды и прорыва дамбы Отказненского водохранилища откладывается до 10:00 30 мая.

Текущая паводковая обстановка оценивается региональными властями как стабильная благодаря проведенным работам и погодным условиям.

О том, что решение об эвакуации будет принято позднее, сообщил глава Ставрополья Владимир Владимиров на встрече с жителями Зеленокумска. "Сегодня мы уже понимаем, что максимальная угроза ушла. Об отсрочке плана по эвакуации Зеленокумска, других населенных пунктов, будем также открыто принимать решения каждый день в 10:00. Я лично буду докладывать", - сказал глава региона.

Как сообщалось ранее, эвакуацию было решено отложить из- за того, что рабочие завершили рыть обводной канал, который призван защитить местных жителей от подтоплений.

Вода уходит

Как отмечают в Южном региональном центре МЧС, количество подтопленных домов в Ставропольском крае в результате паводка и подъема уровня воды в реке Кубань за минувшие сутки уменьшилось до 1,5 тыс.

"За минувшие сутки число подтопленных домов уменьшилось на 30 и сейчас составляет 1,529 тыс. домовладений, а количество придомовых территорий сократилось на 814, до 2,127 тыс." - сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства, отметив, что на территории края действуют 24 центра жизнеобеспечения и продолжается оценка ущерба.

Работать в штатном режиме начали станции "Каскада Кубанских ГЭС" (филиал "РусГидро"). С 24 по 26 мая каскад работал в условиях чрезвычайного паводка. "Сооружения и оборудование каскада надежно отработали в условиях паводка, персонал отлично справился с задачей. Все объекты Каскада Кубанских ГЭС в нормальном, рабочем состоянии. Никакой опасности для объектов филиала паводок не представлял. Энергетики непрерывно следили за ситуацией и оперативно реагировали на изменения притоков воды", - прокомментировал ситуацию директор "Каскада Кубанских ГЭС" Геннадий Сергеев.

Проливные дожди вызвали увеличение водности реки Кубань и ее притоков, усиление боковой приточности в водохранилища, входящие в состав Большого Ставропольского и Невинномысского канала и, соответственно, "Каскада Кубанских ГЭС".

Ситуация в районах

Между тем в Советском и Буденновском районах все готово к проведению эвакуации. По данным местной администрации, самая сложная ситуация может сложиться в селе Архангельском, которое находится всего на два метра выше уровня реки Кумы. В селе Покойном вода может размыть берега и привести к обрушению стоящих на них домов.

"Все готово к проведению эвакуации. В районе созданы ПВР (пункты временно размещения - прим. ТАСС) для возможного размещения жителей затопленных домов. Работа идет в соответствии с планом", - рассказал глава Буденновского муниципального района Андрей Соколов.

По данным пресс-службы губернатора Ставропольского края, для жителей подготовлены ПВР и транспорт. Сотрудники полиции будут осуществлять охрану эвакуированных населенных пунктов. Въезд на их территорию будет разрешен только по паспорту в сопровождении представителей МЧС и правоохранительных органов. Всего развернуто более 100 пунктов временного размещения в 15 муниципальных образованиях Ставропольского.

В проведении эвакуации будут задействованы около 5 тыс. сотрудников МЧС, МВД, военнослужащих и бойцов Росгвардии, волонтеров, в том числе прибывших из других регионов, и около 400 автобусов.

В то же время 30 мая может быть принято решение по возвращению эвакуированных в понедельник утром более 2,8 тыс. жителей села Отказное, которое первым попало бы под удар стихии в случае прорыва дамбы. А пока МЧС проводит повторные дворовые обходы, чтобы эвакуировать тех, кто не хочет оставлять свои дома.

"Основную эвакуацию уже провели, люди вывезены в пункты временного размещения в селе Горькая Балка. Это в 10 километрах отсюда, на возвышении, там не затопит. Сейчас повторно обходим, убеждаем тех, кто не хочет уезжать. Таких на некоторых улицах по одному-два человека, работают психологи", - рассказал ТАСС заместитель начальника Донского спасательного центра МЧС РФ Сергей Головач.

Отмена ЕГЭ

Из-за паводка возникли проблемы и у местных школьников: выпускники Советского района Ставрополья, которые из-за паводка сегодня не смогли сдать ЕГЭ по географии и информатике, будут сдавать экзамен в резервные дни.

"Госэкзамен, который должен был пройти в пункте проведения в Зеленокумске, с 29 мая перенесен на 20 июня. Информатику должен был здесь сдавать сегодня 31 человек, географию - семь выпускников. Четыре выпускника из Степновского района, сдававшие информатику, переведены для сдачи ЕГЭ 29 мая в пункт проведения экзамена в Буденновске", - сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Ставропольского края.

Как пояснила ТАСС помощник руководителя краевого Минобразования Елена Дечева, в остальных районах, попавших в зону подтопления, ЕГЭ сдавали в плановом режиме. "Никаких переносов, кроме как в Советском районе, больше нет, школьники сдают экзамены, все проходит обычном режиме", - сказала Дечева.

Помощь населению

Полицейские помогают восстановить утраченные документы жителям районов, пострадавших от паводка.

"За минувшие выходные в Минераловодском городском округе к сотрудникам подразделений по вопросам миграции для восстановления утерянных документов обратилось 29 человек, восемь из которых подали необходимые заявления для получения документов в кратчайшие сроки. Сотрудниками правовых подразделений полиции 85 пострадавшим жителям округа оказана необходимая юридическая помощь, к полицейским психологам обратилось 28 граждан", - сообщили в пресс-службе главного управления МВД по Ставропольскому краю.

На территории Советского, Георгиевского районов и Минераловодского городского округа, где сохраняется режим ЧС, полицейские продолжают нести службу в усиленном режиме.

В Зеленокумске действует ситуационный центр, в работе которого принимает участие начальник регионального главка МВД Александр Олдак. В Советском районе для обеспечения охраны общественного порядка и безопасности дорожного движения, а также сохранности имущества граждан в районах подтопления задействовано более 350 сотрудников полиции, в распоряжении которых 57 единиц техники.

По данным правительства Ставрополья, в ближайшее время начнется выплата компенсаций пострадавшим. "В настоящее время в муниципалитетах проводится оценка ущерба и составление списков пострадавших. Компенсационные выплаты будут производиться по мере поступления федеральных средств на счета краевого Минфина. Выплата компенсаций за счёт краевого бюджета начнётся в муниципальных образованиях уже в ближайшие дни", - сказала министр финансов края Лариса Калинченко.

По ее словам, правительством Ставрополья также ведутся переговоры с территориальными филиалами банков о рассрочке или отсрочке выплаты кредитов для пострадавших. Финансовое содействие также будет оказано предпринимателям пострадавших территорий путем предоставления займов на восстановление бизнеса на льготных условиях.

Ситуация в Адыгее

В Адыгее режим ЧС снят в двух из четырех пострадавших от паводка районов. Власти Кошехабльского и Гиагинского районов, где на сегодняшний день уже нет подтопленных домовладений, своими постановлениями перевели режим ЧС в режим повышенной готовности.

"Режим ЧС мы сегодня сняли, однако режим повышенной готовности муниципального уровня сохраняет действие. Это означает круглосуточное дежурство специалистов муниципалитета и властей сельских поселений", - рассказал ТАСС глава Кошехабльского района Заур Хамирзов.

Он пояснил, что комиссии по оценке ущерба почти завершили работу. По предварительным подсчетам, от паводка пострадало 973 человека, в районе было подтоплено 284 домовладения, включая те, в которых вода стояла в огородах, но в дома не вошла. Повреждены четыре моста, порядка 10 километров гравийных дорог в сельских поселениях. Все заиленные ливневые стоки в районе сейчас расчищены, работы еще продолжаются в хуторе Игнатьевском.

Как отметил глава Гиагинского района Александр Бутусов, режим повышенной готовности, возможно, в ближайшие дни будет снят. Сейчас комиссии продолжают работу над подсчетом ущерба. С 14:00 спецкомиссия с участием представителей республиканской жилинспекции обследует дома в сельских поселениях. Возможно, они будут признаны аварийными и включены в республиканскую программу по отселению.

"Предстоит восстановить три объездных гравийных дороги - в поселок Новый Айрюмовского сельского поселения, к хутору Нечаевский в Дондуковском сельском поселении, к хуторам Колхозный и Михельсоновский в Сергиевском сельском поселении. Также нам предстоит ремонт дамбы на реке Фарс - в некоторых местах водозащитному сооружению паводком нанесены повреждения", - сказал Бутусов.

Прогноз на ближайшее время

Согласно прогнозам синоптиков, 30 мая в большинстве регионов юга России осадков не будет, лишь ночью в предгорных, горных районах, днем в Волгоградской области, Краснодарском крае, Адыгее и Карачаево-Черкесии местами кратковременный дождь, гроза, сообщили ТАСС в Гидрометцентре.

"На последующие сутки: 31 мая и 1 июня на юге возобновятся кратковременные дожди. В вечерние часы в Краснодарском крае и в Адыгее, в дневные и в вечерние часы 31 мая и ночью 1 июня в Ставропольском крае, 31 мая и в течение суток 1 июня в Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Ингушетии, Чеченской Республике и в горах Дагестана сильные дожди, град", - сказали в ведомстве.

МЧС прогнозирует новый подъем уровня воды в реках Краснодарского края. "По данным ФГБУ "Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии", в связи с избыточной увлажненностью почвы, повышенным фоном уровней воды днем 29 мая и до конца суток 30 мая на реке Чамлык в устьевой части реки Лаба, а также в среднем и нижнем течении реки Кубань ожидаются подъемы уровней воды до неблагоприятных отметок, местами с достижением опасных отметок", - говорится в экстренном предупреждении, которое распространила пресс-служба регионального главка МЧС.

Спасатели рекомендуют населению принять необходимые меры безопасности.