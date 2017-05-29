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Движение транспорта в Москве полностью восстановлено после урагана

Происшествия
29 мая, 20:30 дата обновления: 29 мая, 21:07 UTC+3

По словам Сергея Собянина, принятые меры по обеспечению нормального движения транспорта касаются Филевской линии, МЦК и наземного городского транспорта

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МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Движение транспорта в Москве полностью восстановлено после урагана. Об этом ТАСС в понедельник заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Меры по обеспечению нормального движения транспорта приняты, городское движение полностью восстановлено. Это касается и Филевской линии, и МЦК, и наземного городского транспорта", - сказал он.

11 человек погибли в результате урагана, обрушившегося на Москву в понедельник, сообщили в департаменте здравоохранения столицы. В то же время источник в экстренных службах города сообщил ТАСС о 105 пострадавших.

Проверку в связи с последствиями налетевшего на столицу урагана начала прокуратура Москвы совместно с департаментом природопользования и охраны окружающей среды и департаментом жилищно-коммунального хозяйств.

В Москве до конца дня действует штормовое предупреждение. Спасатели, коммунальные и дорожные службы, энергетики ликвидируют последствия урагана в Москве и Центральном федеральном округе. Как сообщили в МЧС России, в центральной части РФ и Москве обесточены более 20 населенных пунктов с населением более 4000 человек, повалены более 1000 деревьев, повреждены кровли более 30 многоэтажных и частных жилых домов, получили повреждения свыше 10 автомобилей.

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