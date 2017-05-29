СМИ: сотрудница зоопарка в Великобритании погибла при нападении тигра

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МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Сотрудница зоопарка "Хэмертон" (Hamerton Zoo) в графстве Кембриджшир в Великобритании погибла в результате нападения тигра. Об этом сообщила газета The Independent.
По ее данным, посетители зоопарка были эвакуированы в понедельник утром в связи "с серьезным происшествием". Позже в полиции уточнили, что тигр зашел в вольер, где в этот момент находилась сотрудница зоопарка.
"К сожалению, смотрительница зоопарка скончалась на месте", - приводит издание заявление правоохранителей, которые также отметили, что животное из своего загона не сбежало.