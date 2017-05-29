Число пострадавших при урагане в Москве приблизилось к 140

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МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Число пострадавших в результате урагана в Москве возросло до 137 человек. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах столицы.
"На данный момент медицинская помощь понадобилась 137 пострадавшим. Это число неокончательное", - сказал источник.
В результате урагана погибли 11 человек.