Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.05:
$ 56.71
€ 63.37
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Число пострадавших при урагане в Москве приблизилось к 140

Происшествия
29 мая, 22:33 UTC+3

По данным источника в экстренных службах города, на данный момент за медицинской помощью обратились 137 человек

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Число пострадавших в результате урагана в Москве возросло до 137 человек. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах столицы.

"На данный момент медицинская помощь понадобилась 137 пострадавшим. Это число неокончательное", - сказал источник.

В результате урагана погибли 11 человек.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ураган в Москве Тайфуны и ураганы
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Учат в школе": тесты и викторины
МС-21-300
Авиалайнер XXI века: в чем секрет новейшего российского самолета МС-21
"Мастерславль", "Кидбург", "Кидзания": детские города, живущие по "взрослым" правилам
Фото
14
11 человек погибли в результате урагана в Москве
4
Пассажирский автобус сгорел на юго-западе Москвы
Глава МЧС РФ Владимир Пучков во время осмотра наиболее пострадавшего от паводка поселка Левокумка, 26 мая
15
Паводок на Ставрополье: спасатели работали с риском для жизни
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В результате урагана в Красногорске погиб один человек
2
Источник: семь человек погибли и 69 пострадали при урагане в Москве
3
Власти Молдавии объявили о высылке пяти российских дипломатов
4
Путин и Макрон завершили переговоры, которые длились почти три часа
5
Макрон подверг критике российское агентство Sputnik и телеканал RT
6
Захарова: МИД РФ рекомендует россиянам дважды подумать, прежде чем ехать в Черногорию
7
Послу РФ в Черногории вручили ноту протеста из-за задержания депутата в Москве
Темы дня
Загрузка...
Реклама