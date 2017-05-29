СМИ: бельгийская принцесса на марафоне оглушила премьера выстрелом из стартового пистолета

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БРЮССЕЛЬ, 29 мая. /Корр. ТАСС Виктория Дубровина/. Бельгийская принцесса Астрид оглушила премьер-министра страны Шарля Мишеля холостым выстрелом пистолета, давая старт ежегодному Брюссельскому полумарафону. Об этом написала газета Soir.
В результате премьер был вынужден отменить свое выступление в парламенте королевства и в настоящий момент проходит медицинское обследование. По информации издания, инцидент произошел в воскресенье, когда сестра короля Филиппа холостым выстрелом отдала сигнал о начале традиционного 20-километрового забега, в котором принимали участие до 40 тысяч человек. В этот момент Шарль Мишель стоял справа от принцессы, и выстрел прозвучал прямо около его уха.
Даже на опубликованных в СМИ фотографиях видно, что премьер зажмурил глаза и отшатнулся в сторону. Информации о том, насколько сильно пострадал слух главы бельгийского кабинета министров, пока нет.