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СМИ: бельгийская принцесса на марафоне оглушила премьера выстрелом из стартового пистолета

Происшествия
29 мая, 22:56 UTC+3 БРЮССЕЛЬ /Корр. ТАСС, Виктория Дубровина

Шарль Мишел был вынужден отменить выступление в парламенте королевства и в настоящий момент проходит медицинское обследование, пишет газета Soir

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БРЮССЕЛЬ, 29 мая. /Корр. ТАСС Виктория Дубровина/. Бельгийская принцесса Астрид оглушила премьер-министра страны Шарля Мишеля холостым выстрелом пистолета, давая старт ежегодному Брюссельскому полумарафону. Об этом написала газета Soir.

В результате премьер был вынужден отменить свое выступление в парламенте королевства и в настоящий момент проходит медицинское обследование. По информации издания, инцидент произошел в воскресенье, когда сестра короля Филиппа холостым выстрелом отдала сигнал о начале традиционного 20-километрового забега, в котором принимали участие до 40 тысяч человек. В этот момент Шарль Мишель стоял справа от принцессы, и выстрел прозвучал прямо около его уха.

Даже на опубликованных в СМИ фотографиях видно, что премьер зажмурил глаза и отшатнулся в сторону. Информации о том, насколько сильно пострадал слух главы бельгийского кабинета министров, пока нет.

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