"Беспрецедентный удар стихии": ураган унес жизни 13 человек в Москве и области

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Сильнейший ураган в понедельник днем унес жизни 13 человек в Москве и Московской области, по последним данным, пострадали около 140 человек. Мэр столицы Сергей Собянин заявил ТАСС, что по масштабам ущерба удар стихии стал беспрецедентным в новейшей истории города. Уже вечером синоптики повысили уровень погодной опасности в столице до "оранжевого", что означает вероятность повторения стихийного бедствия.

Жертвы в Москве и области

По данным экстренных служб, в Москве погибли 11 человек, медицинская помощь потребовалась 137 пострадавшим. "Это число не окончательное", - отметил источник ТАСС.

На Кировоградской улице на юге Москвы конструкцией остановки насмерть придавило мужчину, сообщили ранее в Следственном комитете. "Пожилая пара пыталась спрятаться от ветра на остановке, но остановку перевернуло и ударило мужчину, он погиб", - рассказали корреспонденту ТАСС охранники дома, расположенного рядом с местом происшествия, добавив, что полиция изъяла видеозапись. В других районах столицы причиной гибели людей стало падение деревьев.

В Московской области жертвами стихии стали два человека, в том числе 11-летняя девочка. Ребенка придавило поваленным деревом в поселке Кратово Раменского района, в деревне Путилково Красногорского района пожилой мужчина погиб от удара частью забора. Кроме того, по официальным данным, двое детей в возрасте 8 и 12 лет получили травмы.

3,5 тыс. деревьев

Прошедший в понедельник ураган по своим последствиям не имеет прецедентов в новейшей истории Москвы, заявил ТАСС мэр столицы Сергей Собянин. "Такого бедствия на моей памяти не было, с таким количеством погибших и пострадавших", - сказал он.

Как рассказал градоначальник, по предварительным данным, ураган повалил в Москве 3,5 тыс. деревьев.

Последствия урагана устраняют более 35 тыс. сотрудников городских служб, более 4,5 тыс. единиц техники, сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства. Аварийные бригады восстанавливают поврежденные опоры, ремонтируют ограждения, распиливают и вывозят упавшие деревья.

Днем из-за стихии наблюдались перебои в движении транспорта, но вечером движение было полностью восстановлено. "Меры по обеспечению нормального движения транспорта приняты, городское движение полностью восстановлено. Это касается и Филевской линии (Московского метрополитена - прим. ТАСС), и МЦК (Московского центрального кольца - прим. ТАСС), и наземного городского транспорта", - сообщил Собянин.

В пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании сообщили, что движение поездов на всех направлениях Московской железной дороги (МЖД), прерванное падением деревьев на пути, полностью восстановлено. Ранее сообщалось об ограничениях движения на Ярославском и Белорусском направлениях, на двух участках движение прерывалось.

Повреждение линии электропередачи из-за урагана привело к короткому замыканию на ТЭЦ-21 на севере Москвы. В "Мосэнерго" ТАСС сообщили, что инцидент произошел около 17:45 в помещении насосной. "Возникшее задымление было оперативно ликвидировано, в результате инцидента никто не пострадал", - сказали в компании, подчеркнув, что происшествие не привело к перебоям со светом для потребителей.

Город поможет

Семьи погибших и пострадавшие в результате урагана получат денежные выплаты, сообщил в понедельник Собянин в ходе посещения Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского.

"Завтра на заседании правительства Москвы будет принято решение о финансовой компенсации, но, конечно, никакими деньгами не компенсируешь людские потери, трагедию людей. Я соболезную семьям погибших и пострадавших", - сказал градоначальник.

Он уточнил ТАСС, что семьи погибших получат по миллиону рублей.

Предупреждения и горячая линия

МЧС России в связи с ураганом открыло горячую линию. "На базе Центра экстренной психологической помощи открыт телефон горячей линии: 8 (800) 775-17-17", - сказали в пресс-службе министерства. По этому номеру специалисты окажут информационную и психологическую поддержку, пояснил собеседник агентства.

В пресс-службе столичного главка МЧС сообщили, что ведомство направляло трем крупнейшим операторам сотовой связи экстренное предупреждение о сильном ветре в столице для рассылки путем смс-сообщений. По словам собеседника агентства, в 12:30 Центр управления в кризисных ситуациях московского главка получил предупреждение от Гидрометцентра, а в 12:35 спасатели довели информацию до органов исполнительной власти и организаций города. С 13:30 было организовано информирование населения, в том числе при помощи через терминалы общероссийской системы информирования и оповещения, табло на дорогах, через СМИ.

Сотовые операторы - "Мегафон", "Билайн" и МТС - заявляют, что рассылали смс с предупреждением. При этом в интернете появилась масса сообщений, что абоненты не получали никаких уведомлений.

Как пояснил ТАСС глава TelecomDaily Денис Кусков, рассылки проводятся в соответствии с теми параметрами, которые оговаривает МЧС. "Ведомство определяет, в какое время делать рассылку и каких районов города она должна коснуться. Поэтому сообщения получают только те абоненты, которые именно в это время оказались в зоне действия сети в этих районах", - сказал собеседник агентства.

Факты проверят

Прокуратура Москвы начала проверку в связи с ударом стихии. "В связи с ураганом в Москве и его последствиями прокуратурой города совместно со столичными Департаментом природопользования и охраны окружающей среды и Департаментом жилищно-коммунального хозяйства организована проверка", - сказали в надзорном ведомстве.

Детально разобраться по всем фактам гибели людей в результате разгула стихии получил и председатель Следственного комитета России. "Александр Бастрыкин поручил руководителям следственных подразделений всесторонне изучить и установить все обстоятельства произошедшего, а сотрудникам центрального аппарата СК проконтролировать ход и результаты этих проверок", - сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Регионы остались без света

Из-за непогоды без света остались несколько регионов Центрального федерального округа. В Подмосковье на время электричества были лишены 24 тысячи жителей города Королева.

Во Владимирской и Рязанской областях ураган лишил света более 15 тысяч человек. "Ураганный ветер с порывами до 18 метров в секунду стал причиной отключения света у порядка 5,6 тысячи жителей Рязанской области. Во Владимирской области по тем же причинам без электроснабжения остались около 10 тысяч человек", - сообщили в пресс-службе Минэнерго РФ.

При этом отключения зафиксированы также в Тульской, Калужской и Тверской областях.