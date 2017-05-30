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Суд начнет рассмотрение по существу дела экс-главы Роснано о крупной растрате

Происшествия
30 мая, 0:21 UTC+3 МОСКВА 30, мая. /ТАСС

Как ожидается, на заседании прокурор огласит суть обвинения, после чего подсудимые выскажут свое мнение

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МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Черемушкинский суд Москвы во вторник приступит к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении бывших главы госкорпорации "Роснано" Леонида Меламеда и финансового директора компании Святослава Понурова, обвиняемых в растрате 220 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в суде.

Как ожидается, на заседании прокурор огласит суть обвинения, после чего подсудимые выскажут свое мнение.

22 мая суд отказал прокуратуре в аресте подсудимых и отправил Меламеда и Понурова под домашний арест. Защита Меламеда заявила о необоснованности избрания данной меры пресечения излишней, но обжаловать ее не стала "из-за уважения к суду".

В июле 2015 года СК возбудил уголовное дело о растрате 220 млн рублей в госкорпорации "Роснано" в отношении бывших руководителей компании: Леонида Меламеда, его заместителя Андрея Малышева и финансового директора Святослава Понурова. Малышев, который длительное время находится на лечении за границей, заочно арестован и объявлен в международный розыск.

По версии следствия, в 2008-2009 гг. Меламед, являясь совладельцем инвестиционно-финансовой корпорации "Алемар" (ЗАО "ИФК "Алемар"), организовал заключение корпорацией с этой компанией договора об оказании консультационных услуг, под видом которых перешедшие в корпорацию бывшие сотрудники "Алемара" Малышев и Понуров в течение полугода незаконно перечислили более 220 млн рублей. Как считает следствие, тем самым, увольняясь из корпорации, Меламед обеспечил себе так называемый золотой парашют. В свою очередь Роснано не считает себя потерпевшей и настаивает на невиновности подсудимых.

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Дело о растрате в "Роснано"
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