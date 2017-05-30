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Суд приступит к рассмотрению иска Усманова о защите чести и достоинства к Навальному

Происшествия
30 мая, 0:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, мая. /ТАСС

Как ожидается, стороны представят суду письменные возражения и дополнительные доказательства по делу

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Алишер Усманов

Алишер Усманов

© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Люблинский суд Москвы во вторник приступит к рассмотрению иска о защите чести и достоинства бизнесмена Алишера Усманова к оппозиционеру Алексею Навальному. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Людмила Морозова.

Как ожидается, стороны представят суду письменные возражения и дополнительные доказательства по делу.

Поводом для обращения в суд стал опубликованный в начале марта материал Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, в котором шла речь об однокурснике премьер-министра Дмитрия Медведева Илье Елисееве и связанном с ним фонде "Соцгоспроект", которые получили от Усманова по договору пожертвования земельный участок с домом в селе Знаменское на Рублевском шоссе стоимостью 5 млрд рублей. Юристы Усманова укоряют Навального, что он солгал трижды. Усманов просит признать распространенные в материале ФБК сведения не соответствующими действительности и обязать Навального опровергнуть их. При этом финансовых претензий бизнесмен к Навальному не заявил.

Усманов занимает пятое место в списке богатейших бизнесменов России по версии Bloomberg. Его состояние агентство оценивает в $14 млрд. Усманов - крупнейший акционер USM Holdings (48%), который контролирует крупнейшего в России производителя железорудной продукции "Металлоинвест", а также оператора мобильной связи "Мегафон" и компанию Mail.ru Group.

Бизнесмен также владеет издательским домом "Коммерсантъ" и более 30% акций английского футбольного клуба "Арсенал". Кроме того, Усманов активно инвестирует в зарубежные активы в сфере высоких технологий.

Битва в Интернете

18 мая Алишер Усманов опубликовал видеообращение к Навальному на портале YouTube, в котором упрекнул оппозиционера во лжи и предложил ему "извиниться и жить спокойно". В видеообращении Усманов также отметил, что, вопреки заявлению Навального, за годы руководства предприятиями он создал 40 тыс. рабочих мест, вложил в их развитие более 800 млрд рублей.

"Я хочу сказать, что ты лжешь, когда говоришь, что мы бесплатно, в подарок, получили все эти активы. Сделки с "Мегафоном", Mail.ru, "Одноклассниками", "ВКонтакте" - уж это точно не советские предприятия, это точно не воровство", - отметил он. - Для меня важно, чтобы люди, которые смотрят это видео, знали, что я, Алишер Усманов, честный предприниматель, прежде всего, честный человек".

Уже 19 мая Навальный опубликовал ответное обращение, в котором заявил, что извиняться не будет и призвал Усманова к участию в открытых дебатах.

Через пять дней, 24 мая, Усманов опубликовал на своем официальном сайте и соцсети "ВКонтакте" видеообращение к Навальному, в котором сравнил его с героем повести Михаила Булгакова "Собачье сердце" Полиграфом Шариковым. Усманов также отметил, что считает Навального не просто "демагогом, но и высокохудожественным вруном".

"И так у тебя во всем: и с зарплатами, и с шахтерами, и с комбинатами. То ли было, то ли не было. А чуть что - это не я придумал, это все так говорят", - говорится в опубликованном Усмановым обращении.

Усманов заявил, что ждал от Навального извинений, а не приглашения на дебаты, добавив, что "дебаты теперь будут в суде".

Навальный вновь не остался в долгу и в очередном видеоответе назвал бизнесмена "жуликом", а также отметил, что не боится бизнесмена и намерен доказывать свою правоту.

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