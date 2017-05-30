Суд рассмотрит дело Дадина, задержанного на Красной площади в Москве

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Тверской суд Москвы рассмотрит во вторник административное дело в отношении активиста Ильдара Дадина, задержанного сотрудниками полиции на Красной площади за проведение несанкционированной акции - чтения Конституции. Об этом ТАСС сообщили в суде.

Дадин и еще десять активистов были задержаны 12 мая. В отношении них составлены протоколы об административном правонарушении по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ ("Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования"). Наказание по данной статье предусматривает наложение административного штрафа в размере от 10 до 20 тыс. рублей или обязательные работы на срок до 40 часов.

Как отмечается в протоколе об административном правонарушении, Дадин и другие активисты проводили свое мероприятие в месте, не предназначенном для публичных акций.

Это уже третье задержание Дадина за административное правонарушение после его выхода из колонии 26 февраля.

Басманный суд Москвы в декабре 2015 года приговорил Дадина к трем годам лишения свободы, признав его виновным по четырем эпизодам участия в несогласованных акциях протеста. В марте 2016 года приговор был смягчен до двух с половиной лет.

10 февраля этого года Конституционный суд РФ постановил, что дело Дадина должно быть пересмотрено, а статья УК РФ, по которой он был осужден, подлежит изменению.

22 февраля Верховный суд РФ по представлению председателя Вячеслава Лебедева пересмотрел приговор в отношении Дадина, отменил его, производство по уголовному делу прекратил, а Дадина освободил из колонии, где он отбывал наказание.