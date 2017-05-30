Ураган повредил исторические надгробия в Донском монастыре в Москве

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Ураган, который обрушился на Москву в понедельник днем, повредил ряд исторических надгробий в Донском монастыре. Об этом сообщил журналистам руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

"Специалисты Мосгорнаследия оперативно выехали на место, чтобы оценить последствия стихии. Сотрудники монастыря сейчас разбирают завалы, только после этого можно будет точно оценить весь масштаб повреждений. Уже сейчас можно сказать, что повреждено порядка семи надгробий, два из которых - достаточно сильно", - сказал Емельянов.

Он также отметил, что уже не в первый раз ураган имеет такие печальные последствия - летом 2016 года в результате шквалистого ветра упавшими деревьями были повреждены надгробные памятники Аполлону Майкову и Александру Спиридонову. Тогда реставраторы обследовали поврежденные надгробия и пришли к выводу, что пока их лучше не трогать, чтобы еще больше не повредить уникальную мозаику и другие элементы. Обследование и разработка проекта реставрации по ним, также как и по другим 74 художественных надгробиям некрополя, запланированы на 2017 год. Сами реставрационные работы запланированы на 2018 год.

После обследования надгробий, разрушенных ураганом в понедельник, они также будут включены в план текущих работ.

Как сообщалось ранее, жертвами урагана в Москве 29 мая стали 11 человек. По последним данным, пострадали почти 140 человек.