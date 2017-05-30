Свыше 30 тысяч жителей трех регионов Центральной России остаются без света из-за непогоды

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Более 30 тысяч человек отключены от энергоснабжения из-за грозы с сильным ветром в Тульской, Московской и Рязанской областях. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Центрального регионального центра МЧС.

"По данным на 01:00 мск, в этих регионах остаются обесточенными 127 населенных пунктов, 20 муниципальных районов, 40 социально значимых объектов, более 9 тысяч жилых домов, в которых проживают свыше 30 тысяч человек", - сказал собеседник агентства.

Энергоснабжение планируется восстановить к 08:00 мск. При этом в Калужской, Владимирской и Тверской областях подача электроэнергии возобновлена в полном объеме.

Сейчас подразделения МЧС России переведены в режим повышенной готовности, идут работы по восстановлению электроснабжения и расчистке придворовых территорий и дорожных путей, отрабатываются заявки от населения об оказании адресной помощи. Всего в ликвидации последствий стихии в Центральном федеральном округе задействованы более 1370 человек и 468 единиц техники.

Данные по пострадавшим уточняются. "Обращений от населения по факту повреждения кровель домов и автомобилей не зарегистрировано", - сообщили в ведомстве.