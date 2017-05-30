В Приамурье разбился пытавшийся скрыться от полиции мотоциклист

БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 мая. /ТАСС/. Мужчина, управлявший мотоциклом без номеров, разбился на федеральной трассе "Лена" в Амурской области, когда пытался скрыться от полицейских. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

"Вечером в понедельник на автодороге "Лена" в Тындинском районе Амурской области инспекторы ДПС ГИБДД заметили водителя, который управлял мотоциклом без государственных номерных знаков. Увидев сотрудников полиции, он увеличил скорость и попытался скрыться", - сказали в ведомстве.

В управлении пояснили, что инспекторы включили проблесковые маячки и сирену и стали преследовать мужчину. По данным полиции, тот увеличил скорость, не справился с управлением и опрокинул мотоцикл. В результате мужчина 1979 года рождения погиб.

По факту ДТП начальником УМВД по Амурской области назначена служебная проверка, обстоятельства инцидента также проверяет региональное управление Следственного комитета.