Избитому в Канкуне россиянину предъявлено обвинение в убийстве

МЕХИКО, 30 мая. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Прокуратура мексиканского штата Кинтана-Роо в понедельник объявила россиянину Алексею Макееву обвинение в предумышленном убийстве. Об этом ТАСС сообщил заведующий консульским отделом посольства РФ в Мексике Дмитрий Болбот. Несколько сотен жителей города Канкун 19 мая пришли к дому Макеева, чтобы выразить недовольство его поведением. Словесный конфликт быстро перешел в драку, в ходе которой был убит молодой мексиканец.

В понедельник Макеев был выписан из больницы и доставлен в прокуратуру. "Ему зачитали его права и выдвинули обвинение в предумышленном убийстве гражданина Мексики" - сказал Болбот. Макеев будет находиться в центре социальной адаптации до тех пор, пока судья не назначит ему место предварительного заключения. По словам Болбота, это должно произойти в течение двух суток, а само расследование, как ожидается, вместе с оглашением приговора займет порядка трех месяцев.

Российский дипломат подчеркнул, что Макеев "отказывается от любого участия посольства в этом деле" и не собирается возвращаться в РФ.

Поводом для выяснения отношений с россиянином послужили видеоролики, в которых он без повода оскорбляет граждан латиноамериканской страны, в том числе женщин и детей. Известно, что прокуратура Кинтана-Роо намерена установить степень ответственности не только тех, кто участвовал в драке, но и сотрудников полиции, которые не соблюли должным образом свои прямые обязанности по защите граждан и их собственности.