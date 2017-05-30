Последствия урагана в Москве ликвидируют более тысячи спасателей

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МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Более тысячи спасателей участвуют в ликвидации последствий урагана, который обрушился на Москву в понедельник. Об этом сообщил замначальника столичного главка МЧС Андрей Мищенко.
"К ликвидации последствий прохождения циклона привлечены свыше тысячи человек и более 170 единиц техники пожарного гарнизона столицы", - сказал Мищенко.
По его словам, на время урагана пожарно-спасательный гарнизон столицы был переведен на усиленный режим реагирования. "Было проведено оповещение и сбор свободных от службы сотрудников, дополнительно привлечено 800 человек и 210 единиц техники", - уточнил заместитель руководителя главка.
Мищенко рассказал, что спасатели совместно с аварийными бригадами городских служб распилили и убрали более 3 тыс. поваленных деревьев. "Это значительно способствовало восстановлению дорожного движения и жизнеобеспечения", - отметил он.
В столице развернута работа оперативного штаба столичного главка МЧС, а также оперативных групп в городских округах, добавил Мищенко.
Ураган обрушился на Москву в понедельник днем. По последним данным, жертвами стихии стали 11 человек, около 140 пострадали.