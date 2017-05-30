Источник: ураган в Москве унес жизни пяти женщин и шести мужчин

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Пронесшийся накануне над Москвой ураган стал причиной гибели одиннадцати человек в возрасте от 20 до 65 лет, сообщил ТАСС источник, знакомый с ситуацией.

"Во время стихийного бедствия погибли три молодых девушки в возрасте до 30 лет, молодая женщина, а также женщина 62 лет. Кроме того, в числе погибших значатся шестеро мужчин в возрасте от 20 до 65 лет", - сказал собеседник агентства.

По данным источника ТАСС в экстренных службах столицы, число пострадавших от падений деревьев и металлических конструкций в результате урагана в Москве составило 137 человек.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителям следственных подразделений всесторонне изучить и установить все обстоятельства произошедшего, а сотрудникам центрального аппарата СК проконтролировать ход и результаты этих проверок.