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Источник: ураган в Москве унес жизни пяти женщин и шести мужчин

Происшествия
30 мая, 6:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, мая. /ТАСС

В частности, среди погибших значатся три молодых девушки в возрасте до 30 лет

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© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Пронесшийся накануне над Москвой ураган стал причиной гибели одиннадцати человек в возрасте от 20 до 65 лет, сообщил ТАСС источник, знакомый с ситуацией.

"Во время стихийного бедствия погибли три молодых девушки в возрасте до 30 лет, молодая женщина, а также женщина 62 лет. Кроме того, в числе погибших значатся шестеро мужчин в возрасте от 20 до 65 лет", - сказал собеседник агентства.

По данным источника ТАСС в экстренных службах столицы, число пострадавших от падений деревьев и металлических конструкций в результате урагана в Москве составило 137 человек.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителям следственных подразделений всесторонне изучить и установить все обстоятельства произошедшего, а сотрудникам центрального аппарата СК проконтролировать ход и результаты этих проверок.

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