Число пострадавших при урагане в Москве приблизилось к 170

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Почти 170 человек пострадали в результате урагана в Москве, 146 из них были госпитализированы, 108 остаются в больницах. Об этом журналистам сообщил руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.

"Всего за медицинской помощью обратились 168 человек, в 15 больниц были доставлены 146 пациентов", - сказал он, уточнив, что 108 пострадавших, в том числе 22 ребенка, остаются в больницах.

"В основном их состояние удовлетворительное или средней тяжести, но состояние восьми пострадавших оценивается как тяжелое", - сказал Хрипун. Пострадавшие получили ушибы, ссадины, переломы, черепно-мозговые травмы, травмы позвоночника.

Руководитель департамента здравоохранения также сообщил, что ночью и утром были выписаны 38 человек. По его словам, утром дополнительно сформированы медицинские бригады главных специалистов, они объезжают московские клиники, проводят консилиумы.

В свою очередь главврач Боткинской больницы Алексей Шабунин сообщил, что в этом лечебном учреждении находятся восемь пострадавших от урагана, трое из них были прооперированы по жизненным показаниям.

"Три человека остаются в реанимации в тяжелом и стабильном состоянии, состояние пяти оценивается как средней степени тяжести", - сказал Шабунин. Он уточнил, что в первую очередь оперировали пациентов с поражением легких, черепно-мозговыми травмами и ранами конечностей.

Директор департамента здравоохранения пояснил, что пострадавшие были доставлены в разные больницы, что "позволило быстро оказать медпомощь и вовремя оперировать тех, кого нужно было оперировать". Он не исключил, что в травмпункты еще будут единичные обращения.