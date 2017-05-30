Хабаровчанин украл 2 млн рублей и потратил их на престижное авто и дорогие телефоны

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ХАБАРОВСК, 30 мая. /Корр. ТАСС Сергей Мингазов/. Молодой человек в Хабаровске арестован за кражу из цветочного салона, где он раньше работал, более 2 млн рублей, которые подозреваемый потратил на престижную иномарку и дорогие телефоны. Об этом сообщили в пресс-службе краевого управления МВД.
"Сотрудниками полиции был задержан 21-летний злоумышленник. Постоянного адреса проживания и регистрации на территории Российской Федерации фигурант не имеет. До марта нынешнего года он трудился в салоне разнорабочим", - говорится в сообщении.
Перед тем как взломать входную дверь салона злоумышленник обесточил помещение, рассказали в ведомстве. После этого, по данным полиции, он проник в кабинет руководства, ломом вскрыл сейф, а покидая салон, забрал один из системных блоков с записями камер видеонаблюдения. Учитывая это, оперативники заподозрили, что к краже может быть причастен кто-либо из бывших или нынешних сотрудников торговой точки.
Украденные деньги молодой человек потратил на "престижную иномарку и несколько дорогостоящих сотовых телефонов", а остаток - "на развлечения", отметили в УМВД.