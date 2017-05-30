Главу турфирмы на Сахалине оштрафовали за экскурсию детей по действующей железной дороге

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 мая. /Корр. ТАСС Ирина Байбарза/. Суд Южно-Сахалинска приговорил к штрафу в 45 тысяч рублей директора туристической компании, организовавшей экскурсию школьников, которым пришлось путешествовать по действующим железнодорожным путям. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ.

"В октябре 2016 года туристическая компания предложила учащимся одной из школ Южно-Сахалинска экскурсию к объекту, расположенному на недействующем железнодорожном перегоне. Провести мероприятие обвиняемая поручила знакомой, не состоящей в штате организации и не осуществляющей профессиональную деятельность в качестве экскурсовода. По погодным условиям условиями провести экскурсию по запланированному маршруту не удалось, и группу (25 человек) повели на действующий железнодорожный путь. Машинист движущегося по нему путеизмерительного вагона был вынужден применить экстренное торможение для предотвращения наезда на людей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что женщину признали виновной в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья. Приговор суда не вступил в законную силу.