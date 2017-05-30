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В Пензенской области из-за непогоды введен режим повышенной готовности

Происшествия
30 мая, 8:51 UTC+3 ПЕНЗА ПЕНЗА 30, мая. /ТАСС

В регионе ожидаются дожди с грозами и градом, а также порывами ветра до 15-20 м/с

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ПЕНЗА, 30 мая. /ТАСС/. Режим повышенной готовности введен в Пензенской области в связи с ухудшением погодных условий. Об этом сообщил губернатор региона Иван Белозерцев на своей странице в Twitter.

"Вводим режим повышенной готовности в связи с ухудшением погоды. Ожидаются дожди с грозами и градом, порывами ветра до 15-20 м/с", - написал он.

В ГУ МЧС по региону уточнили, что режим повышенной готовности введен для органов управления и сил пензенской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС на территории области до особого распоряжения.

Согласно прогнозам пензенского филиала Приволжского управления гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, днем 30 мая в Пензенской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер ночью юго-западный 9-14 м/с, местами порывы до 19 м/с.

В региональном управлении МЧС сообщили, что пока на территории области обстановка спокойная, разрушений и ЧП не зафиксировано. "Режим повышенной готовности введен в ночь на 30 мая, но пока все спокойно", - уточнил ТАСС руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Пензенской области Анна Шупилова.

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Белозерцев, Иван Александрович
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