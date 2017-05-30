В Барнауле около 40 тысяч человек отключены от газа из-за аварии

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БАРНАУЛ, 30 мая. /Корр. ТАСС Ксения Шубина/. Утечка природного газа обнаружена на врезке трубы газопровода в Барнауле. На время устранения аварии газ отключен, без него остаются около 40 тыс. человек и 230 организаций, сообщили во вторник в пресс-службе городской администрации.
"Утечка обнаружена в районе врезки трубы газопровода у здания по проспекту Космонавтов, 48, который обслуживает компания "Газсервис". На время выявления и устранения причин повреждения отключена газораспределительная станция, - сказали в администрации.
По ее данным, завершить работы по восстановлению аварии планируется до 16.00 местного времени (12.00 мск).