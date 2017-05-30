Один военнослужащий погиб в катастрофе Ан-26 под Саратовом

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Один военнослужащий погиб, еще пять пострадали в ходе жесткой посадки самолета Ан-26 на аэродроме Балашов в Саратовской области. Об этом сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

"Один военнослужащий погиб, пять членов экипажа вертолетом поисково-спасательной службы оперативно доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении, поступившем в ТАСС.

Во вторник в 05:40 в ходе проведения учебно-тренировочного полета при заходе на посадку на аэродром Балашов в Саратовской области самолет не выдержал параметры снижения и ушел ниже глиссады (угла посадки). При посадке самолет загорелся. На борту самолета находилось шесть членов экипажа.

"Пострадавшим военнослужащим оказывается вся необходимая медицинская помощь. По предварительной информации с места происшествия причиной мог стать отказ одного из двигателей", - говорится в сообщении.

"Для установления причин к месту происшествия вылетела специальная комиссия Министерства обороны", - сообщает военное ведомство.