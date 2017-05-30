Прокуратура требует взыскать 130 млн рублей с экс-замгубернатора и министра Омской области

ОМСК, 30 мая. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Прокуратура Омской области направила в суд исковое заявление о взыскании с бывшего замгубернатора региона Юрия Гамбурга и экс-министра имущественных отношений Вадима Меренкова более 130 млн рублей в качестве компенсации ущерба, причиненного незаконным отчуждением земельных участков, сообщила ТАСС старший помощник прокурора области Татьяна Булихова.

Омский суд в 2016 году признал Гамбурга виновным в превышении должностных полномочий и приговорил к 5,5 годам лишения свободы без взыскания нанесенного ущерба, 28 апреля 2017 года бывший чиновник вышел на свободу по УДО. Расследование уголовного дела Меренкова, который 2,5 года скрывался от следствия и сдался лишь в сентябре прошлого года, продолжается.

"Прокуратура Омской области направила в Кировский районный суд города Омска исковое заявление о взыскании с Юрия Гамбурга и Вадима Меренкова в пользу администрации города Омска и регионального Министерства финансов более 130 млн рублей в качестве компенсации ущерба, причиненного незаконным отчуждением земельных участков", - уточнила Булихова.

Представитель прокуратуры отметила, что на имущество ответчиков для обеспечения иска наложен арест.

Продажа городских земель

По данным следствия, в 2008 - 2012 гг. Гамбург, занимавший должность руководителя департамента имущественных отношений администрации Омска, и его заместитель Меренков сознательно и незаконно предоставили в собственность нескольким лицам, а также коммерческой фирме "Крона" 26 земельных участков общей площадью 26,5 га под огороды. Земля продавалась по заниженной стоимости, а затем была перепродана "втридорога" новыми владельцами под строительство коттеджей.

Первоначально сумма инкриминируемого ущерба превышала 410 млн рублей, однако за полтора года судебных заседаний была снижена до 200 млн рублей. Позднее по искам прокуратуры часть земельных участков на общую сумму более 70 млн рублей была изъята из незаконного владения и возвращены в муниципальную и региональную собственность, общая сумма ущерба снизилась до 130 млн рублей.