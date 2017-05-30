В Москве и области от урагана погибли 14 человек

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Жертвами прошедшего накануне урагана в Москве и Подмосковье стали 14 человек. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"На данный момент установлено, что в результате ураганного ветра в Москве и Подмосковье 29 мая всего погибли 14 человек - 11 в Москве и трое в Московской области", - сказала она. Точное число пострадавших и размер причиненного ущерба уточняются.

При этом губернатор Московской области Андрей Воробьев во вторник заявил, что жертвами урагана в Подмосковье стали пять человек, 34 госпитализированы. "У нас есть пострадавшие, погибли пять человек, 34 госпитализировали", - сказал Воробьев.

Ранее сообщалось, что ураган в Москве унес жизни 11 человек. По данным департамента здравоохранения Москвы, среди погибших один несовершеннолетний.

Как ранее сообщил руководитель департамента Алексей Хрипун, всего за медицинской помощью обратились 168 человек, в 15 больниц были доставлены 146 пациентов. В настоящее время 108 пострадавших, в том числе 22 ребенка, остаются в больницах. По его словам, состояние пострадавших удовлетворительное или средней тяжести, но состояние восьми человек оценивается как тяжелое. В основном пострадавшие получили ушибы, ссадины, переломы, черепно-мозговые травмы, травмы позвоночника.