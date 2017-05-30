Число подтопленных паводком домов на Ставрополье сократилось почти на 170

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Количество подтопленных домов в Ставропольском крае сократилось за минувшие сутки почти на 170. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"По данным на 06:00 мск, в семи населенных пунктах трех муниципальных образований остаются подтопленными 1363 жилых дома, в которых проживают свыше 4600 человек. По сравнению с предыдущим днем число подтопленных муниципальных образований сократилось на одно, домов - на 166", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, от воды освободились 355 придомовых территорий. Подтопленными остаются 1772. В целях безопасности в Ставропольском крае отселены почти 3600 человек, почти тысяча из них находится в пунктах временного размещения, где им оказывается всесторонняя помощь.

"В зонах подтоплений осуществляется круглосуточное патрулирование жилого сектора, активно применяются беспилотные летательные аппараты. Территориальными подразделениями Роспотребнадзора и Россельхознадзора выполняется комплекс мероприятий по контролю за санитарно- эпидемиологической обстановкой", - рассказали в МЧС. Развернуты 24 круглосуточных городка жизнеобеспечения, где предусмотрено все, начиная от питания, заканчивая оказанием государственных услуг.

В освободившихся от воды населенных пунктах работают комиссии по оценке ущерба и определению объемов полномасштабных аварийно-восстановительных работ, в также комплексные восстановительные бригады из курсантов вузов МЧС. Уже очищено более 340 придомовых территорий, вывезено 238,2 кубометра мусора, откачано свыше 17 тыс. кубометров воды, очищено 31,9 км дорог, 9 ливневых канализаций, просушены 875 домов.

К работам по ликвидации последствий паводка привлечены более 3320 человек и 600 единиц техники.