Минобороны опровергло ДТП с автомобилем, который перевозил пострадавших в авиакатастрофе

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Минобороны России опровергло информацию о том, что автомобиль, доставлявший пострадавших в результате крушения военного самолета в Саратовской области, попал в ДТП.

"Это резервная машина скорой помощи, которая возвращалась с аэродрома пустой, как незадействованная", - прокомментировали данное сообщение ТАСС в военном ведомстве.

Ранее телеканал РЕН ТВ сообщил о том, что автоколонна, доставлявшая раненых при авиакатастрофе, попала в ДТП, в результате которого появились новые пострадавшие.

Во вторник в 05:40 в ходе проведения учебно-тренировочного полета при заходе на посадку на аэродром Балашов в Саратовской области самолет Ан-26 не выдержал параметры снижения и ушел ниже глиссады (угла посадки). При посадке самолет загорелся. На его борту находились шесть членов экипажа. Один военный погиб, еще пять пострадали.