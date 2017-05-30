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СК возбудил уголовное дело по факту смерти подростка на тренировке в Липецке

Происшествия
30 мая, 10:26 UTC+3 ЛИПЕЦК ЛИПЕЦК 30, мая. /ТАСС

Ребенок потерял сознание во время спарринга на тренировке по кикбоксингу

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ЛИПЕЦК, 30 мая. /ТАСС/. Следователи Липецкой области возбудили уголовное дело после гибели 14-летнего подростка на тренировке в спорткомплексе "Локомотив" в Липецке. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

"Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Причинение смерти по неосторожности", - сообщили в ведомстве.

По данным следствия, в понедельник 29 мая на тренировке по кикбоксингу в спорткомплексе "Локомотив" в Липецке во время спарринга 14-летний подросток потерял сознание, его пытались спасти, но реанимационные мероприятия не дали положительного результата, ребенок умер. "Изъяты медицинские документы, назначено проведение судебно- медицинской экспертизы для установления причины смерти", - добавили в пресс-службе.

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