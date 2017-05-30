СК возбудил уголовное дело по факту смерти подростка на тренировке в Липецке

Лукашенко переизбран на пост президента НОК БелоруссииСпорт 30 мая, 10:57
"Придется ответить, Леша": из-за чего судятся Усманов и НавальныйПроисшествия 30 мая, 10:45
Лучший иностранный бомбардир в истории КХЛ Боченски завершил карьеруСпорт 30 мая, 10:34
В Кроноцком заповеднике на Камчатке на месяц прекратят экскурсии из-за медвежьих "свадеб"В стране 30 мая, 10:28
ТАСС и Фонд "Росконгресс" открывает сервис "SPIEF Summary" для участников ПМЭФ-2017Новости агентства 30 мая, 10:22
Возбуждено дело по факту пожара в Красноярском крае, уничтожившего 34 домаСибирь 30 мая, 10:18
Военная база РФ в Таджикистане поднята по тревоге в рамках учений "Душанбе - Антитеррор"Армия и ОПК 30 мая, 10:08
Лучано Спаллетти покинул пост главного тренера "Ромы"Спорт 30 мая, 10:05
Более 1,6 тыс. вагонов с климат-контролем проверят в Московском метрополитенеМосква 30 мая, 9:37
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЛИПЕЦК, 30 мая. /ТАСС/. Следователи Липецкой области возбудили уголовное дело после гибели 14-летнего подростка на тренировке в спорткомплексе "Локомотив" в Липецке. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.
"Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Причинение смерти по неосторожности", - сообщили в ведомстве.
По данным следствия, в понедельник 29 мая на тренировке по кикбоксингу в спорткомплексе "Локомотив" в Липецке во время спарринга 14-летний подросток потерял сознание, его пытались спасти, но реанимационные мероприятия не дали положительного результата, ребенок умер. "Изъяты медицинские документы, назначено проведение судебно- медицинской экспертизы для установления причины смерти", - добавили в пресс-службе.