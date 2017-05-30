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Более 2 тыс. жителей Тульской области остаются без электричества из-за непогоды

Происшествия
30 мая, 10:49 UTC+3 ТУЛА ТУЛА 30, мая. /ТАСС

Социально значимые объекты в зону отключения не попали

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ТУЛА, 30 мая. /ТАСС/. Более 2 тыс. жителей Тульской области остаются без электроснабжения из-за порывистого ветра с дождем. Энергетики со спасателями работают в трех муниципалитетах, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МЧС.

"В Тульской области без электроэнергии находится более 2 тыс. человек в 31 населенном пункте области - в Белевском, Заокском и городском округе Алексин... Для ликвидации последствий привлекали более 300 человек и более 70 единиц техники", - уточнили в ведомстве.

По данным управления, социально значимые объекты в зону отключения не попали, пострадавших в результате урагана на территории области нет. Восстановить электроснабжение планируется в первой половине дня.

Первые сообщения о частичном нарушении электроснабжения в Тульской области поступили на пульт диспетчера "Единой службы спасения" около 15:30 мск. В зону отключения попали около 2,5 тыс. человек.

Владимир, Калуга и Тверь уже подключены

По данным МЧС, во Владимирской области для того чтобы восстановить электроснабжение в четырех районах, энергетики работали до полуночи. Ранее в Гусь-Хрустальном, Муромском, Александровском и Киржачском районах без света из-за стихии остались более 30 населенных пунктов, около 3 тыс. человек.

"Регион пережил непогоду без серьезных последствий, за исключением аварийных отключений энергоснабжения", - уточнила ТАСС руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Владимирской области Екатерина Шулаева.

В Калужской области из-за непогоды без электричества остались жители четырех районов, в Тверской - двух муниципалитетов. Точное число людей, попавших в зону отключения, в региональных управлениях МЧС уточнить затруднились. В этих регионах подача электроэнергии также возобновлена в полном объеме.

Ранее сообщалось, что ураган, обрушившийся в понедельник на Центральную Россию, повредил кровли более чем 180 зданий, были повалены более 6,5 тыс. деревьев, от стихии пострадали более 1,9 тыс. машин. В Москве ураган унес жизни 11 человек, почти 150 обратились за медицинской помощью. Два человека, в том числе ребенок, погибли в Подмосковье.

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