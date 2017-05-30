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В Киеве застрелен советник руководителя "Укрспирта"

Происшествия
30 мая, 11:48 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 30, мая. /ТАСС

Полиция пока официально не называет имени погибшего

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КИЕВ, 30 мая. /ТАСС/. Советник руководителя государственной компании "Укрспирт" утром был убит в Киеве выстрелами в спину из окна проезжавшего автомобиля. Об этом сообщил начальник управления полиции Дарницкого района украинской столицы Сергей Чернышев.

"Получили утром сообщение, что из автомобиля стреляли в мужчину. Свидетели слышали четыре - пять выстрелов. Убитый был советником руководителя госпредприятия "Укрспирт". Сейчас на месте происшествия работает следственно- оперативная группа", - сказал он в эфире телеканала "112. Украина".

По словам Чернышева, мотив преступления может быть связан с профессиональной деятельностью убитого.

Правоохранительные органы пока официально не называют имени погибшего.

В пресс-службе полиции Киева уточнили, что преступление произошло на улице Гришко. "Неизвестный из автомобиля Audi совершил несколько выстрелов в человека и поехал в направлении проспекта Григоренко", - сообщили в ведомстве.

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