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Вандалы облили краской статую Русалочки в Копенгагене

Происшествия
30 мая, 12:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, мая. /ТАСС

По информации AFP, статую облили выступающие против забоя гринд защитники животных

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МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Неизвестные облили красной краской знаменитую статую Русалочки в центре Копенгагена. Об этом сообщила датская полиция.

"Русалочка стала объектом вандализма (облита красной краской). Мы занимаемся этим", - говорится в сообщении, размещенном в Twitter стражей порядка.

По информации агентства AFP, статую облили краской защитники животных, выступающие против забоя гринд (черных дельфинов) в районе Фарерских островов. На фотографии, размещенной на сайте датской газеты Politiken, видно, что на участке асфальта рядом со статуей красной краской написана фраза: "Дания, защити китов на Фарерских островах".

Как отмечает AFP, статую персонажа из одноименной сказки Ганса Христиана Андерсена, установленную в датской столице в 1913 году, ранее уже несколько раз обливали краской.

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