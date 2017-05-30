ЦБ РФ не получил ущерба в результате кражи из офиса на Ленинском проспекте

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МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Злоумышленники, проникшие в помещения Банка России на Ленинском проспекте в Москве, не нанесли ущерба имуществу ЦБ. Об этому журналистам сообщили в пресс-службе регулятора.
"В результате проникновения в здание Росстандарта по адресу Ленинский проспект, д. 9, где Банк России арендует помещения для размещения своих структурных подразделений, было похищено личное имущество сотрудников Банка России, Банку России ущерба не нанесено", - пояснили в ЦБ.
Ранее СМИ сообщили о краже более 11 млн руб. из помещения Центрального банка, расположенного на Ленинском проспекте. По факту происшествия правоохранительными органами ведутся следственные действия.