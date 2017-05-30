Суд отказал или оставил без рассмотрения все ходатайства Навального по иску Усманова

Первопроходцы и пионеры: Россия и США готовы сотрудничать в рамках "Диалога Форт Росс"Северо-Запад 30 мая, 14:00
Колобков выступил с докладом перед сенаторами Совета ФедерацииСпорт 30 мая, 13:52
Росприроднадзор подал иск к Омскому НПЗ из-за выбросов в мартеСибирь 30 мая, 13:43
Российский паралимпиец Сычев дисквалифицирован на два года за допингСпорт 30 мая, 13:42
Абэ: диалог с КНДР ради диалога не имеет смыслаМеждународная панорама 30 мая, 13:41
ФК "Балтика" подпишет новый контракт с главным тренером Черевченко по схеме "1+1"Спорт 30 мая, 13:39
Футболист Тошич сообщил, что близок к продлению контракта с ЦСКАСпорт 30 мая, 13:37
Самолет Ан-26. ДосьеБиографии и справки 30 мая, 13:35
Футболист "Ростова" Нобоа рассчитывает определиться со своим будущим на следующей неделеСпорт 30 мая, 13:32
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Люблинский суд Москвы отказался удовлетворить или оставил без рассмотрения все 16 ходатайств оппозиционера Алексея Навального и Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) по иску о защите чести и достоинства предпринимателя Алишера Усманова, передает корреспондент ТАСС.
Навальный и его юристы заявили ходатайства о вызове свидетелей - премьер-министра Дмитрия Медведева и первого вице-премьера Игоря Шувалова, которые, по мнению ФБК, имеют отношение к коррупционной деятельности Усманова.
Навальный также просил вызвать в суд бывшего посла Великобритании в Узбекистане Крейга Мюррея и бывшего замминистра энергетики России Владимира Милова как свидетелей якобы противоправной деятельности истца. Суд оставил эти ходатайства без рассмотрения как несвоевременные и предоставил ответчикам возможность заявить их на позднейшей стадии процесса.
Навальный также просил приобщить и исследовать ряд письменных материалов, включая интервью Бориса Березовского, в котором покойный предприниматель рассказывал о деловой деятельности Усманова. Ответчик также просил истребовать документы из Росреестра и налоговых служб для подтверждения своих доводов о коррупции и уклонении истца от уплаты налогов. Однако юристы Усманова пояснили, что значительную часть этих документов сами приобщат к делу, а другая их часть не касается их доверителя.
Получив отказы по всем своим ходатайствам, Навальный и ФБК заявили судье Марине Васиной отвод. "Мы видим прямое нарушение закона, нескрываемую пристрастность судьи к ведению процесса", - сказал Навальный.
Рассмотрев отвод, судья Васина не нашла оснований для его удовлетворения и продолжила процесс.