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Суд отказал или оставил без рассмотрения все ходатайства Навального по иску Усманова

Происшествия
30 мая, 13:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, мая. /ТАСС

Оппозиционер и его Фонд борьбы с коррупцией в связи с этим заявили судье отвод, оснований для удовлетворения которого она также не нашла

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Алексей Навальный

Алексей Навальный

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Люблинский суд Москвы отказался удовлетворить или оставил без рассмотрения все 16 ходатайств оппозиционера Алексея Навального и Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) по иску о защите чести и достоинства предпринимателя Алишера Усманова, передает корреспондент ТАСС.

Навальный и его юристы заявили ходатайства о вызове свидетелей - премьер-министра Дмитрия Медведева и первого вице-премьера Игоря Шувалова, которые, по мнению ФБК, имеют отношение к коррупционной деятельности Усманова.

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Навальный также просил вызвать в суд бывшего посла Великобритании в Узбекистане Крейга Мюррея и бывшего замминистра энергетики России Владимира Милова как свидетелей якобы противоправной деятельности истца. Суд оставил эти ходатайства без рассмотрения как несвоевременные и предоставил ответчикам возможность заявить их на позднейшей стадии процесса.

Навальный также просил приобщить и исследовать ряд письменных материалов, включая интервью Бориса Березовского, в котором покойный предприниматель рассказывал о деловой деятельности Усманова. Ответчик также просил истребовать документы из Росреестра и налоговых служб для подтверждения своих доводов о коррупции и уклонении истца от уплаты налогов. Однако юристы Усманова пояснили, что значительную часть этих документов сами приобщат к делу, а другая их часть не касается их доверителя.

Получив отказы по всем своим ходатайствам, Навальный и ФБК заявили судье Марине Васиной отвод. "Мы видим прямое нарушение закона, нескрываемую пристрастность судьи к ведению процесса", - сказал Навальный.

Рассмотрев отвод, судья Васина не нашла оснований для его удовлетворения и продолжила процесс.

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Усманов, Алишер Бурханович
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