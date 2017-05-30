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Движение по трассе Севастополь - Ялта ограничено из-за упавшей на дорогу 40-тонной глыбы

Происшествия
30 мая, 14:06 UTC+3 СЕВАСТОПОЛЬ /Корр. ТАСС, Андрей Мединский

Работы по очистке дороги и восстановлению дорожно-транспортной инфраструктуры планируют завершить до 1 июня

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СЕВАСТОПОЛЬ, 30 мая. /Корр. ТАСС Андрей Мединский/. Движение на участке трассы Севастополь - Ялта ограничено в течение пяти дней из-за упавшей на дорогу многотонной глыбы известняка. Об этом сообщила пресс-служба правительства Севастополя.

"Вечером 25 мая на 52-м километре автодороги Севастополь - Ялта в районе смотровой площадки произошло падение 40-тонной глыбы известняка на автодорогу, введено временное ограничение движения на период ремонтно-восстановительных работ", - сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что работы по очистке дорожного полотна и восстановлению дорожно-транспортной инфраструктуры планируется завершить до 1 июня, однако частичные ограничения на обвалоопасном участке сохранятся и в дальнейшем. Как сообщают власти, маршрут объезда будет проходить через село Орлиное - перевал Байдары.

По данным пресс-службы правительства Севастополя, падение глыбы привело частичному обрушению камнеулавливающей стены с повреждением линии электропередачи. Кроме того, в этом месте при обследовании выявлено еще семь фрагментов скальной породы, которые тоже могут обрушиться.

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