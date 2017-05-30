Предполагаемые участники хакерской группы "Шалтай-Болтай" останутся под арестом до августа

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Мосгорсуд продлил до августа срок ареста двум предполагаемым участникам хакерской группы "Шалтай-Болтай" Константину Теплякову и Александру Филинову, обвиняемым в незаконном доступе к компьютерной информации. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд продлил срок содержания под стражей в отношении обвиняемого Теплякова на два месяца, то есть до 3 августа 2017 года, в отношении обвиняемого Филинова до 5 августа 2017 года", - сказали в суде.

В настоящее время следственные действия завершены, обвиняемые приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела.

Лидер хакерской группы Владимир Аникеев свою вину признал и дал показания на своих соучастников. Уголовное дело в отношении него было выделено в отдельное производство и ему предъявлено окончательное обвинение по шести эпизодам неправомерного доступа к компьютерной информации. В настоящее время он и его защита знакомятся с материалами дела.

Аникеев обвиняется, в частности, во взломе почты пресс-секретаря председателя правительства РФ Натальи Тимаковой и заместителя начальника управления по внутренней политике администрации президента РФ Тимура Прокопенко, однако потерпевшими по делу они не признаны.

Также, как сообщал ТАСС источник, знакомый с материалами дела, в обвинении фигурируют эпизоды взлома почты Елены Морозовой из группы "Сумма", сотрудника Сбербанка Евгения Кислякова, журналиста и телеведущего Дмитрия Киселева, помощника президента РФ Андрея Белоусова. Все они признаны потерпевшими. Как сообщал адвокат Руслан Коблев, Аникеев просит прощения у потерпевших и искренне раскаивается.