В дагестанском селе Акуша около 15 тыс. человек остались без газа

Замминистра спорта Косилов стал представителем РФ в Совете по физической культуре СНГСпорт 30 мая, 15:30
Московский футбольный клуб "Арарат" ведет переговоры с ПавлюченкоСпорт 30 мая, 15:29
Уголовное дело о растрате в "Роснано". ДосьеБиографии и справки 30 мая, 15:27
Спасайтесь правильно: как вести себя в городе при ураганеОбщество 30 мая, 15:26
IIHF пока не планирует возобновлять переговоры с НХЛ по участию игроков в ОИСпорт 30 мая, 15:25
"Аэрофлот" подал иск на 2,1 млрд руб. к производителю самолетов Sukhoi SuperJetЭкономика и бизнес 30 мая, 15:19
Путин поблагодарил Саудовскую Аравию за совместные действия по стабилизации рынка нефтиЭкономика и бизнес 30 мая, 15:19
Нюша, Алексей Воробьев и Митя Фомин поздравили три тысячи сирот с Днем защиты детейОбщество 30 мая, 15:16
Зобнин считает португальцев и мексиканцев фаворитами группы А на Кубке конфедерацийСпорт 30 мая, 15:16
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МАХАЧКАЛА, 30 мая. /ТАСС/. Около 15 тыс. человек остались без газоснабжения в селе Акуша в Акушинском районе Дагестана из-за попадания газопровода в зону схода селевых потоков, сообщил ТАСС начальник отдела гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации Акушинского района Гаджимурад Абдуллаев.
"Сегодня произошло отключение газоснабжения села Акуша с населением 14-15 тыс. человек. Причина - упала опора газопровода в результате схода селевых потоков. Сейчас идут аварийно-восстановительные работы", - сказал Абдуллаев.
По его словам, газоснабжение села планируется восстановить до вечера. По данным ситуационно-аналитического центра Минэнерго России, транспортировка газа по газопроводу среднего давления диаметром 100 мм в селе Акуша прекращена в целях безопасности.