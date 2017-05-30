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В дагестанском селе Акуша около 15 тыс. человек остались без газа

Происшествия
30 мая, 15:06 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 30, мая. /ТАСС

Газопровод попал в зону схода селевых потоков, что привело к падению его опоры

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МАХАЧКАЛА, 30 мая. /ТАСС/. Около 15 тыс. человек остались без газоснабжения в селе Акуша в Акушинском районе Дагестана из-за попадания газопровода в зону схода селевых потоков, сообщил ТАСС начальник отдела гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации Акушинского района Гаджимурад Абдуллаев.

"Сегодня произошло отключение газоснабжения села Акуша с населением 14-15 тыс. человек. Причина - упала опора газопровода в результате схода селевых потоков. Сейчас идут аварийно-восстановительные работы", - сказал Абдуллаев.

По его словам, газоснабжение села планируется восстановить до вечера. По данным ситуационно-аналитического центра Минэнерго России, транспортировка газа по газопроводу среднего давления диаметром 100 мм в селе Акуша прекращена в целях безопасности.

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