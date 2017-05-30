Суд продлил арест пятерым фигурантам дела о теракте в метро Петербурга

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Басманный суд Москвы на три месяца продлил срок содержания под стражей пятерых фигурантов дела о теракте в метро Санкт-Петербурга, в том числе предполагаемого организатора теракта Аброра Азимова. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Ходатайство следствия удовлетворить, продлить срок содержания под стражей в отношении С. В. Хакимова, С. З. Ортикова, А. А. Азимова, И. Б. Эрматова, Д. Ф. Муидинова", - огласил судья Артур Карпов. Азимову срок ареста продлен до 17 сентября, остальным - до 6 сентября.

Как ожидается, во вторник Басманный суд рассмотрит аналогичное ходатайство в отношении еще пятерых обвиняемых по делу - Б. Х. Эргашева, А. А. Махмудова, Ш. С. Каримовой, А. А. Азимова, М. Д. Мирзаалимова.

В ходе заседания во вторник следователь приобщил к материалам дела допрос Эрматова, который сообщил, что обнаруженное у него дома взрывное устройство было передано ему на хранение исполнителем теракта Акбаржоном Джалиловым. Обвиняемые просили о более мягкой мере пресечения.

Взрыв в петербургском метро произошел днем 3 апреля в вагоне поезда на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь". В результате теракта погибли 15 человек и сам террорист, который привел в действие взрывное устройство. Пострадавшими признаны 102 человека. По делу арестованы 12 человек, срок следствия установлен до 3 октября.